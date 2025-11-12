Capturan a hombre que presuntamente distribuía droga en Sonsonate

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a a César Wilfredo Guerra Molina, de 51 años, quien presuntamente se dedicaba a distribuir droga en Sonsonate.

«En coordinación con Inteligencia Policial, capturamos a César Wilfredo Guerra Molina, de 51 años, en Sonsonate Centro», manifestó la PNC en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones de la PNC, al detenido le incautaron Marihuana; Porciones de crack; Dinero en efectivo y Un celular.

«Este sujeto se dedicaba a distribuir droga en distintos puntos del departamento, lo intervenimos al momento que distribuía droga sobre la avenida Morazán, en Sonsonate», manifestó la PNC.