MARN: «Miércoles con vientos y probabilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este miércoles se esperan los vientos y probabilidad de lluvias, en algunos puntos del territorio salvadoreño.

Durante la mañana no se esperan lluvias, pero por la tarde se formará nubosidad con lluvias en algunos sectores del norte, noroccidente y en la franja volcánica del occidente.

De acuerdo con las declaraciones del MARN, para la noche, podrían presentarse lluvias en sectores del centro y noroccidente del país.

«El viento podría traer ráfagas de hasta 50 km/h en zonas altas, sobre todo al norte y centro. Las temperaturas serán más frescas por la noche y la madrugada», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.