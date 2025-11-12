La magia de “Una Navidad con FROZEN” lega a El Salvador

Este diciembre, el espíritu navideño se vivirá con toda su magia en El Salvador con el estreno del musical «Una Navidad con FROZEN», un espectáculo familiar que promete emocionar a grandes y pequeños por igual.

«Una Navidad con FROZEN» es mucho más que un espectáculo: es una experiencia mágica pensada parareconectar a las familias con la ilusión y el espiritu de la temporada. En una época del año donde la emoción,la unión y los recuerdos compartidos cobran un significado especial. Este evento ofrecerá un momento único para que niñas, niños y adultos vivan juntos una historia llena de música, color y fantasía.

Inspirado en uno de los universos más queridos por el público infantil, el show presenta a entrañables personajes que cobran vida en escena a través de un montaje profesional, vistoso y conmovedor, con unapuesta en el escenario de alto nivel que combina coreografías, vestuarios deslumbrantes y efectos visuales que transportan al público a un mundo de nieve y emoción.

La parte artistica estará a cargo de Candy Entertainment MX, compañia especializada en teatro musical familiarcon amplia trayectoria internacional. Por su parte, toda la producción, logistica y ejecución del evento será liderada por Cosmo Producciones. Este evento mágico es presentado por Banco Cuscatlan como patrocinador oficial, que reafirma sucompromiso en apoyar experiencias que inspiran, unen y hacen realidad los sueños de las familias salvadoreñas.

Como parte de este patrocinio, el Banco ofrece una preventa exclusiva con descuentos especiales desde emartes 11 de noviembre al domingo 16 de noviembre, hasta agotar descuento de preventa para sus clientes de Tarjetas de Crédito, quienes podrán adquirir entradas desde: $15.00 a través de Fun Capital. Posteriormente, el precio regular será desde $20.00.

El gran show navideño se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de diciembre a las 3:00 p.m. en Millennium Plaza.

Los precios de las entradas son los siguientes: