Innovación sin límites con Claro y la nueva serie de iPhone 17 

La temporada más esperada del año viene llegando cargada de tecnología y estilo, y en Claro lo saben, es por eso que trae la nueva serie iPhone 17, una línea que redefine la experiencia móvil con potencia, diseño y conectividad sin límites.

Con este lanzamiento, el operador con la Red Móvil Más Rápida de El Salvador continúa posicionándose como la empresa que marca la pauta en innovación en el país, ofreciendo lo más reciente de Apple en todas las tiendas Claro a nivel nacional.

Cada modelo de esta nueva serie ofrece una experiencia única, el iPhone 17 Pro Max sorprende con su poder inigualable gracias al chip A19 Bionic y su cámara cuádruple profesional; el iPhone 17 Pro combina rendimiento y elegancia con una pantalla Super Retina XDR y batería de larga duración; el iPhone Air destaca por su ligereza, velocidad y diseño moderno ideal para quienes buscan practicidad; y el iPhone 17 brinda desempeño confiable y cámara avanzada a un precio más accesible, perfecto para disfrutar la experiencia Apple en todo momento.

“En Claro creemos que la innovación no se detiene. Cada lanzamiento es una nueva oportunidad para acercar a nuestros clientes al futuro, para inspirarlos a crear, compartir y conectar sin límites. Con la nueva serie iPhone 17, queremos que esta Navidad sea una experiencia de tecnología, emoción y descubrimiento; porque en Claro, no solo ofrecemos equipos, ofrecemos una forma diferente de vivir la conectividad,” expresó Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

La nueva serie iPhone 17 ya está disponible en todas las tiendas Claro, con planes accesibles, beneficios exclusivos y la mejor red para acompañar cada momento. Puedes adquirir tu iPhone favorito en nuestros planes Pospago 360°, que incluyen apps ilimitadas (WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, Waze y X), así como gigas para TikTok y YouTube. Los clientes Full Claro reciben automáticamente doble de datos gratis y +50% de velocidad adicional en su hogar.

Pero eso no es todo, a través de la línea de negocios, Claro Empresas, proveedor por excelencia de soluciones digitales y móviles para el mercado corporativo salvadoreño, también pone a disposición de sus clientes empresariales la nueva serie iPhone 17, brindando herramientas que potencian la productividad, la seguridad y la conectividad en cualquier entorno de trabajo.

“En Claro Empresas entendemos que la tecnología es un aliado estratégico para el crecimiento de los negocios. Con la llegada del iPhone 17, ofrecemos a las empresas la posibilidad de mantenerse a la vanguardia, optimizar sus procesos y conectar con sus clientes de manera más eficiente,” comentó Carlos Doratt, Gerente de Mercados Corporativos de Claro El Salvador.

Claro Empresas se consolida como un socio innovador y aliado estratégico para el desarrollo digital del sector corporativo, acompañando a compañías de todos los tamaños en su proceso de transformación tecnológica. Con un portafolio integral que abarca conectividad, soluciones en la nube, ciberseguridad, así como también servicios gestionados. Con ello Claro impulsa a las organizaciones a operar con mayor eficiencia, flexibilidad y competitividad en un entorno cada vez más digital.

¡Te invitamos a visitar tu Tienda Claro más cercana y disfrutar de lo último que Claro y Apple tienen para ti!

Para más información de las ofertas y promociones te invitamos a visitar nuestra página web www.claro.com.sv o a través de nuestras redes sociales: FB como Claro El Salvador y en TW e IG como @claroelsalvador.