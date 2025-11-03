Joselyn Miranda consigue la primera medalla en paratenis de mesa

Con el objetivo de marcar un capítulo inolvidable en el deporte salvadoreño, Joselyn Miranda se convirtió en la primera tenimesista en conquistar una medalla de oro en paratenis de mesa.

La hazaña se dio en unos Juegos Parapanamericanos Juveniles, en Chile, la atleta salvadoreña consiguió la presea dorada tras vencer 3-1 a América Aguilar (México) quien la había vencido en la fase de grupos.

«Me siento muy orgullosa porque estoy representando a mi país. Es la primera vez que gano una competencia así, y quedar en primer lugar es un sueño», expresó entre lágrimas y emoción Joselyn Miranda.

“A todos los jóvenes quiero decirles que no se rindan, que sigan luchando, porque puede ser que algún día ellos también sean campeones”, declaró.