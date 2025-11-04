La Selecta cae en su debut en el Mundial Sub17 de Catar 2025

La Azulita empieza con el pie izquierdo en el Mundial de Catar 2025. La Selecta sub-17 perdió 0-5 ante RPD de Corea cayendo en el ultimo puesto del grupo G de dicha competición.

El partido disputado en Aspire Zone – Campo 9 fue una paliza de los coreanos. El festín de goles inició al 14′ RI Kang Rim abrió el marcador, mientras que KIM Yu Jin al 45+1′ hundió más las esperanzas de los cuscatlecos.

Para el segundo tiempo Corea del Norte siguió apalizando a El Salvador. RI Kang Rim al 68′ firmó su doblete y el 3-0 y KIM Yu Jin al 88′ puso el cuarto tanto, mientras que HAN Il Bok al 90+5′ puso el ultimo clavo en el ataud con un fuerte 5-0.

Con estos resultados Corea del Norte queda en primer lugar con 3 puntos mientras que Colombia y Alemania pelean el segundo lugar tras empatar 1-1 y El Salvador se queda en el último puesto con 0 unidades.