MARN: «Comenzamos la semana con ambiente muy cálido y probabilidad de algunas lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que para este lunes se esperan que haya un ambiente muy cálido y que las lluvias tengan probabilidad de presentarse en el territorio salvadoreño.

«Comenzamos la semana con ambiente muy cálido y probabilidad de algunas lluvias. En la mañana, el ambiente estará despejado», manifestó la Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cerca del mediodía, la nubosidad aumentará, con posibilidad de lluvias en la cadena volcánica, incluyendo los alrededores del Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la tarde y noche, se desarrollarán tormentas en la zona montañosa, la franja volcánica y sectores del centro, norte y oriente del país.