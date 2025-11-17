Gradúan a la séptima promoción de la Escuela de Especialización para la Construcción

En dos años, la Dirección de Obras Municipales ha capacitado a más de 2,700 jóvenes en la Escuela de Especialización para la Construcción, creada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele en el marco del Plan Control Territorial, fase II, denominado “Oportunidades”.

En siete promociones los jóvenes fueron preparados para graduarse como topógrafos, electricistas, instaladores de tabla roca, operadores de maquinaria, albañiles, mecánicos de obra de banco, carpinteros, instaladores de cerámica y fontaneros.

De manera gratuita, miembros del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada imparten los cursos de tres meses en sedes de las cabeceras departamentales con el objetivo de facilitar el acceso a los jóvenes entre los 18 y 32 años. En esta última promoción los alumnos han cumplido con dos meses de horas sociales de práctica.

Los graduados han adquirido conocimientos teóricos, prácticos, destrezas claves y están listos para insertarse al mercado laboral ya sea en la DOM, empresa privada o por cuenta propia.

A cuatro años de creación, la DOM ejecuta a la fecha más de 9.600 proyectos a nivel nacional entre los que destacan la construcción del hospital Rosales, clínicas, escuelas públicas, parques, complejos deportivos, pozos, calles rurales y urbanas.

El nuevo curso iniciará en los próximos días por lo que los interesados pueden inscribirse en la página web: escueladeconstruccion.dom.gob.sv