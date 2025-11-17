Firpo se queda sin récord histórico y Águila muestra carácter en un vibrante empate

Por: Alessandro Bacci di Capaci

Los toros no pudieron romper la marca de puntos en los torneos cortos, mientras que los emplumados firmaron un resultado que fortalece su ánimo de cara a la liguilla

Crédito de foto: CD Águila



En un ambiente cargado de expectativa y con un marco de público imponente, Águila y Firpo protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la última jornada del Apertura 2025. Seis goles, intensidad de principio a fin y dos clubes con objetivos distintos dejaron un espectáculo digno de cierre de fase regular.



Firpo buscaba hacer historia: alcanzar 52 puntos y superar los 51 logrados por Alianza en el Clausura 2018. Los usulutecos, líderes sólidos con 49 unidades y una racha de seis triunfos consecutivos, llegaban inspirados y con la moral en alto. Pero Águila, con ocho partidos sin perder y necesidad de mejorar su posición, no estaba para conceder ventajas.



Desde temprano, los migueleños marcaron el ritmo. Al 28’, Tereso Benítez abrió el marcador con un remate fulminante desde fuera del área. Cuatro minutos más tarde, Gregori Díaz colocó el 2-0 tras una jugada preparada de tiro libre.



Firpo respondió con potencia. Cristian Gil descontó al 34’ y, sin dar respiro, al 35’ empató con otro tanto que confirmó su excelente momento. Tras el partido, el delantero destacó su buena racha goleadora y el trabajo del equipo: “Es Dios y el trabajo que venimos haciendo”.



Águila volvió a tomar el control al 37’ con un disparo colocado de Eduardo Cruz, uno de los goles más vistosos de la tarde. Y cuando parecía que los emplumados se marcharían con el triunfo, un tiro libre al 82’ terminó en el cabezazo de Wilber Arizala, que selló el 3-3 definitivo.



El empate dejó consecuencias distintas: Águila cerró la fase regular con un impulso anímico importante y enfrentará a Isidro Metapán en los cuartos de final. Firpo, aunque ya era líder asegurado, vio cortada su racha de seis victorias y se quedó sin romper el récord histórico, finalizando con 50 puntos, uno menos de los necesarios para entrar en los libros.



Los toros ahora se medirán ante Platense Municipal en liguilla, mientras Águila llega con confianza y firmeza a una fase final que promete emociones fuertes.