MARN: «Este fin de semana iniciará con ambiente fresco y nubosidad»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este fin de semana habrá un ambiente fresco y nubosidad en el territorio salvadoreño, concretamente sobre la cordillera volcánica.

La Cartera de Medio Ambiente manifestó que par este sábado hay bajas probabilidades bajas de lluvia.

Sin embargo, el MANR indicó que para el domingo podría llover en algunos sectores.