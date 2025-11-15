GALERIA | Así luce el Mercado San Miguelito

El Mercado San Miguelito oficialmente abre sus puertas par los salvadoreños 45,000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en cuatro niveles y una terraza; alberga más de 1,000 locales para diversos comercios

Cuenta con áreas para verduras, frutas, granos básicos, bazares, floristerías, piñaterías, productos lácteos y otros alimentos.

Ahora los comerciantes y clientes cuentan con instalaciones modernas, ordenadas y limpias, que les permitirán trabajar y comprar en un ambiente digno y de calidad.

Ante la apertura del Mercado se presentó un espectáculo de marimba y ballet folclórico amenizó la mañana para los usuarios y comerciantes.