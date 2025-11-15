Concluyen con éxito el Congreso Distrito Creativo en La Campanera

La Primera Dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, informó por medio de redes sociales el cierre con éxito del Congreso Distrito Creativo en La Campanera, con el objetivo de acercar arte a las nuevas generaciones.

«Así cerramos el Congreso Distrito Creativo: llevando arte, música y danza a las nuevas generaciones y encendiendo ilusiones donde antes era difícil soñar», manifestó la Primera Dama.

Para esta ocasión el Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza, junto a los alumnos de la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Música, prepararon una presentación especial de El Cascanueces en La Campanera.

«Me llena de una profunda esperanza ver el país que estamos construyendo juntos: un El Salvador seguro para las familias, un país que abraza a su gente, y que reconoce en el arte una fuerza capaz de transformar vidas y despertar nuevos caminos», agregó Gabriela de Bukele.