Medio millón de luces iluminan el árbol navideño de San Martín en el Salvador del Mundo

Por Estefany Calderón

Miles de salvadoreños se reunieron la noche de este sábado 29 de Noviembre en los alrededores del Salvador del Mundo para presenciar el tradicional encendido del árbol navideño de Panadería San Martín, evento que se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas del inicio de la temporada. Entre música, risas, luces y presentaciones artísticas, familias completas dieron la bienvenida oficial a la Navidad.

Desde horas de la tarde, decenas de niños con gorritos, luces y globos navideños esperan ansiosos el momento en que la ciudad se llena de color. Parejas, grupos de amigos y familias completas comienzan a ocupar los alrededores de la plaza.

“El árbol navideño cuenta con 50 metros de altura y más de medio millón de luces LED. Toda la decoración viene de Europa y el 90% del material es reciclable. El árbol estará encendido desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes”, detalló la gerente de Mercadeo de San Martín, Alejandra Mezquita. Desde distintos sectores de la plaza del Salvador del Mundo, los asistentes buscaron su mejor lugar para vivir el inicio de la temporada navideña.

Durante la ceremonia, el director de San Martín El Salvador, Luis Pedro Ibarra, destacó el valor simbólico que este árbol representa tanto para la marca como para las familias salvadoreñas.

“Este árbol es un regalo para todas las familias salvadoreñas, un símbolo de unión, esperanza y gratitud hacia este país que tanto queremos. Nos llena de orgullo ver cómo esta tradición ha crecido y se ha convertido en una parte esencial de la Navidad en El Salvador”, expresó. Ibarra resaltó que la instalación de este año se realizó en tiempo récord, gracias al trabajo del equipo técnico encargado del montaje.

La noche estuvo acompañada por presentaciones especiales a cargo de artistas salvadoreñas, entre ellas la soprano Gracia González y la cantante pop Analu Dada, quienes aportaron un ambiente musical que acompañó el esperado momento del encendido. La soprano Gracia González cautivó al público con una interpretación llena de elegancia durante la ceremonia del encendido del árbol navideño.

La cantante Analú Dada puso un toque moderno y vibrante a la noche con su presentación en el encendido del Árbol de San Martín.



El espectáculo presentó canciones navideñas, imágenes proyectadas, drones y efectos de luces pirotécnicas que iluminaron el monumento al Divino Salvador del Mundo, provocando aplausos y gritos de emoción entre el público. Show de Drones

Numerosas familias posaron para fotos frente al árbol, mientras otros capturaban en video la tradicional cuenta regresiva, uno de los instantes más queridos por los presentes.

Por su parte, la gerente de Mercadeo de San Martín, Alejandra Mezquita, compartió que este año la marca lanzó una línea de productos a base de pistacho, disponibles en todas las sucursales.

“Hemos preparado esta época con muchísimo cariño. Queremos que cada familia viva una experiencia especial y que este árbol les regale un momento único para compartir”, afirmó Mezquita.

Además, la marca reafirmó su compromiso con el país, indicando que actualmente genera más de 600 empleos directos y continúa expandiéndose, incluyendo la próxima apertura de una sucursal en San Miguel.

Con el encendido, San Martín no solo dio la bienvenida a la Navidad, sino que también celebró 12 años de una tradición que ya forma parte del corazón de miles de familias salvadoreñas.

El icónico árbol del Salvador del Mundo no solo ilumina el cielo de San Salvador, sino también la ilusión, los recuerdos y la unión que caracterizan a la Navidad salvadoreña.