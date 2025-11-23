Orquesta femenina de Centros Penales brinda su primera presentación pública en el Parque Cuscatlán

La orquesta femenina integrada por mujeres privadas de libertad en proceso de rehabilitación realizó su primera presentación abierta al público en el Parque Cuscatlán, como parte de las iniciativas del Plan Cero Ocio.

El concierto permitió mostrar el talento musical que han desarrollado dentro del Sistema Penitenciario.

La Dirección General de Centros Penales señaló que este tipo de actividades forman parte del programa de Arte y Cultura, que busca generar oportunidades reales de reinserción mediante la formación artística. Estas acciones contribuyen a fortalecer habilidades, promover la disciplina y ofrecer herramientas para una segunda oportunidad a las participantes.