El Cafetalón inaugura su Villa Navideña con encendido oficial y entrega de juguetes

A partir de este fin de semana, las familias pueden disfrutar de la nueva Villa Navideña en El Cafetalón, un espacio especialmente creado para celebrar la temporada con magia, luces y actividades pensadas para todos los visitantes.

Durante la apertura, se realizó la entrega de 500 juguetes para niñas y niños, un gesto que llevó alegría y emoción a las familias tecleñas, fortaleciendo el espíritu navideño en la comunidad.

La noche estuvo marcada por el encendido oficial de toda la Villa Navideña, presidido por el alcalde Henry Flores. Este momento, acompañado de iluminación festiva y ambiente familiar, dio inicio a una de las épocas más esperadas del año en Santa Tecla.