Domingo con vientos de hasta de 30 km/h

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este domingo se presentarán vientos entre 6 y 17 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, principalmente durante las primeras horas del día.

El cielo se mantendrá poco nublado en la zona oriental y mayormente despejado en el resto del territorio nacional. Para la mañana, no se esperan lluvias, por lo que las condiciones serán estables y favorables para actividades al aire libre.