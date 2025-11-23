El Carnaval de San Miguel ya tiene nueva reina

Katherine Belinda Castellanos, representante del barrio San Francisco, fue coronada como la reina de la 66.ª edición del Carnaval de San Miguel, una de las festividades más emblemáticas y tradicionales del oriente del país.

Las celebraciones se llevaron a cabo la noche del sábado, en un ambiente lleno de música, color y alegría, donde miles de asistentes disfrutaron de la elección y coronación de la nueva soberana migueleña, acto considerado el punto central de la jornada festiva.

El Carnaval de San Miguel es comparado con festividades de gran renombre mundial, como el Carnaval de Río de Janeiro, debido a su magnitud, su energía y la masiva participación que convoca. Cada año reúne a cientos de salvadoreños, hermanos lejanos y turistas extranjeros que llegan al oriente del país para conocer esta tradicional fiesta, realizada en el marco de las celebraciones patronales en honor a la Virgen de la Paz.