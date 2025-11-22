Central de Abastos de Soyapango realiza Festival de Carnes con amplia oferta para consumidores y negocios

Este sábado se desarrolla el Festival de Carnes Nacionales e Internacionales en la Central de Abastos de Soyapango, una actividad dirigida tanto al público general como a propietarios de negocios dedicados a la venta y preparación de alimentos.

Los organizadores destacaron que el evento representa una oportunidad para conocer proveedores de carne de alta calidad, así como para acceder a precios competitivos. Además, resaltaron que la actividad busca fortalecer los vínculos comerciales entre productores, distribuidores y compradores.

La feria reúne una amplia variedad de productos, tanto locales como importados, y está diseñada para que supermercados, minisúper, mercados y establecimientos de comida puedan concretar acuerdos directos con los distribuidores, eliminando intermediarios y obteniendo mejores condiciones comerciales.

El Festival de Carnes se lleva a cabo este sábado 22 y mañana domingo 23 de noviembre, en un horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en las instalaciones de la Central de Abastos en Soyapango.