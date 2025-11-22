El Salvador será sede del World Downhill Skateboarding Championship en la ruta Comasagua–Tamanique

Del 4 al 7 de diciembre, El Salvador recibirá a los mejores patinadores del mundo durante la realización del World Downhill Skateboarding Championship, que tendrá como escenario la carretera que conecta Comasagua con Tamanique, uno de los corredores más atractivos por su topografía y paisaje.

La competencia, que forma parte del circuito internacional de descenso en patineta, se desarrollará sobre un tramo de 2.2 kilómetros, especialmente acondicionado para garantizar la seguridad de los atletas y del público asistente. Según destacó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, se trata de un evento abierto para todos los salvadoreños, quienes podrán disfrutarlo gracias a la instalación de pantallas y áreas de comida a lo largo de la zona designada.

Esta será la primera vez que el país albergue el campeonato mundial de downhill skateboarding, una disciplina que combina velocidad, técnica y alto rendimiento. Las autoridades estiman una importante afluencia de visitantes locales y extranjeros, lo que también impulsará la actividad turística en la zona costera y montañosa de La Libertad.