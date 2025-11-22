Trump y el alcalde electo de Nueva York acuerdan trabajar juntos por el bienestar de la ciudad

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A.

WASHINGTON D.C. — El presidente Donald Trump y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendieron con un tono conciliador y productivo tras su primera reunión cara a cara en la Casa Blanca el viernes 21 de noviembre de 2025. A pesar de meses de tensa retórica y profundas diferencias ideológicas, ambos líderes prometieron cooperar en asuntos cruciales que afectan a los neoyorquinos.

La atmósfera del encuentro, que fue a puerta cerrada antes de una breve comparecencia ante la prensa, fue descrita como cordial y «muy productiva» por ambas partes.

Temas Clave y Puntos de Acuerdo

Flanqueado por el alcalde electo, que asumirá el cargo en enero de 2026, el presidente Trump expresó su apoyo y le auguró éxito, indicando que el mejor desempeño de Mamdani redundaría en el beneficio de la ciudad. «Tenemos una cosa en común: queremos que a esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien», declaró Trump. «Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura».

Por su parte, Mamdani agradeció al presidente por la reunión y el tiempo dedicado, enfatizando que la conversación se centró en coincidencias y en las preocupaciones compartidas por los residentes de la Gran Manzana. Los temas discutidos incluyeron:

Asequibilidad de la vivienda: La necesidad de construir viviendas y abordar el alto costo de vida en la ciudad.

Seguridad pública: El compromiso de mantener los niveles de la policía y asegurar que puedan concentrarse en la lucha contra el crimen.

Financiación federal: Posibles vías de asistencia federal para los servicios públicos y las necesidades de la ciudad.

Un Giro Inesperado en la Política

El tono de la reunión fue un giro radical respecto a la hostilidad previa, lo que generó un considerable interés mediático. Observadores políticos señalaron el pragmatismo de ambos líderes al dejar de lado sus diferencias partidistas y personales en favor del interés común de los neoyorquinos.

Mamdani, quien viajó a Washington con optimismo, destacó que, a pesar de las etiquetas políticas, su enfoque principal es la gente de Nueva York. «Hablamos del alquiler, hablamos de la compra de alimentos, hablamos sobre los servicios públicos, hablamos sobre todas las distintas maneras en que la gente se ve obligada a marcharse», dijo Mamdani a los periodistas, prometiendo trabajar con la administración federal para lograr una mayor asequibilidad.

La reunión de aproximadamente 30 minutos concluyó con un apretón de manos cordial, simbolizando un potencial puente de colaboración entre dos figuras políticas polarmente opuestas que han encontrado un terreno común en la gobernanza de Nueva York.

