Bungee jumping gratuito en el Puente Carolina ya está disponible con saltos de hasta 28 metros

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) lanzó oficialmente el nuevo atractivo de bungee jumping en el Puente Carolina, convirtiendo esta moderna obra del oriente del país en un punto clave para quienes buscan experiencias extremas. La actividad, ubicada en el municipio de San Miguel sobre el embalse 3 de Febrero, ofrece saltos que varían entre 12 y 28 metros, dependiendo del nivel del agua, y es completamente gratuita.

Este puente, inaugurado recientemente por el presidente Nayib Bukele, destaca por su diseño atirantado y su sistema de iluminación LED, elementos que forman parte del plan para fortalecer la infraestructura y dinamizar la economía local. Con la incorporación del bungee jumping, el lugar suma un nuevo atractivo turístico que aprovecha la vista panorámica del embalse y el flujo creciente de visitantes.

La operación del servicio está a cargo de Guanatours, empresa acreditada internacionalmente por IRATH, que dispone de equipo certificado, arneses especializados y personal técnico capacitado. La experiencia se brinda por orden de llegada dentro de los horarios establecidos por CEL.

Horarios del Bungee Carolina

Miércoles a viernes: 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

2:00 p. m. a 6:00 p. m. Sábado y domingo: 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La atracción está habilitada para personas desde los 15 años; si participan menores, deben contar con autorización de sus padres o responsables. El peso permitido va de 100 a 250 libras. Por precaución, no se permite el acceso a mujeres embarazadas ni a personas con hipertensión, diabetes o lesiones en hombros o columna.