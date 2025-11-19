Roberto Nóchez anuncia su nueva canción: «No voy a hacer nada»

El artista salvadoreño, Roberto Nóchez, anunció su nueva canción denominada, «No voy a hacer nada», la cual pertenece a una nueva producción musical denominada «La Vida= Un Viaje» que contará con 8 temas musicales.

La Canción surge tras un video viral de Cristián Castro donde el artista comento que le enseñará a la gente a no hacer nada.

El artista salvadoreño cuenta con más de 10 años de trayectoria, con 2 álbumes y un EP de estudio, en el año 2017 participó en un encuentro de cantautores en Costa Rica, seleccionado entre más de 100 artistas latinoamericanos.

En el mismo año realizó una gira por El Salvador, México, Honduras, y Costa Rica, y en el 2019, realizó una nueva gira por EL Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Entre las canciones más sonadas se encuentran: «Vuelve Aqui y Cúrame el Alma», «Digamos No», «Sueños», «Centroamérica» y «Mujer de Acero».