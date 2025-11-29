Todo listo para el Carnaval de San Miguel 2025: máximo despliegue de seguridad

San Miguel se prepara para recibir a miles de visitantes en la edición 2025 de su tradicional Carnaval, respaldado este año por un amplio dispositivo de seguridad y logística que busca garantizar una celebración segura, ordenada y con estándares internacionales.

Más de 2,000 elementos del Sistema Nacional de Protección Civil, en conjunto con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Tránsito, UMO y equipos tácticos, han sido desplegados en los principales puntos del recorrido. Las autoridades informaron que el operativo fue diseñado para cubrir rutas, accesos, zonas turísticas y espacios de alta concentración de personas.

El evento contará con más de cien carrozas y vehículos alegóricos, entre ellos la participación de la reina del carnaval, Belinda Castellanos, así como comitivas representativas de barrios, colonias y cantones de San Miguel. La actividad también forma parte del impulso turístico promovido por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que busca posicionar la celebración como una de las más importantes de la región.

Habitantes migueleños destacan que esta edición refleja mejoras notables en planificación y control.

“Se nota el orden y la seguridad, es un carnaval como nunca antes”, afirmó un residente, en referencia al trabajo articulado entre instituciones de seguridad, protección civil y municipalidad.

La logística, los dispositivos de movilidad y la vigilancia permanente permitirán que nacionales y extranjeros disfruten con tranquilidad la fiesta más grande del país.