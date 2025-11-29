70.100 personas han muerto en Gaza por ataques de Israel

Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzaron este sábado (29.11.2025) los 70.100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Salud local, que es controlado por Hamás, movimiento considerado terrorista por la Unión Europea. En la región rige un frágil acuerdo de cese de las hostilidades.

«El número de víctimas de la agresión israelí aumentó a 70.100 y a 170.983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023», detalló el ministerio en un comunicado, que añadió que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado. Las cifras entregadas por las autoridades de la franja son consideradas fiables por Naciones Unidas.

El Ministerio confirmó también la muerte de un gazatí en un ataque israelí el viernes en el sur de Gaza, así como once más que resultaron heridos que llegaron a los hospitales en los últimos dos días. Desde el inicio del alto al fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 354 personas han muerto, según el ministerio, mientras que unos 900 palestinos han sido heridos.

Profunda crisis

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 por ciento de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados. A pesar del alto al fuego, el territorio palestino continúa sumido en una profunda crisis humanitaria.

Israel sigue controlando el 54 por ciento de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado. El conflicto de Gaza estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de 1.221 personas. Ese día, los milicianos islamistas secuestraron también a 251 personas y las llevaron a Gaza.

