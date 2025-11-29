Raphinha: «Aún no estoy apto para jugar 90 minutos»

Barcelona, 29 nov (EFE).- El delantero del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’, que regresó al once titular ante el Deportivo Alavés (3-1)y participó en dos de los tres goles de su equipo, ha explicado que todavía no está «apto» para «jugar 90 minutos».

«Estoy intentado buscar mi mejor versión físicamente. Aún no estoy apto para jugar 90 minutos, pero los minutos que estoy en el campo intento dar lo mejor de mí. Estoy trabajando duro y espero estar al cien por cien lo antes posible», ha declarado a los micrófonos de DAZN.

Raphinha ha asistido a Lamine Yamal en el primer tanto azulgrana y a Dani Olmo en el segundo, aunque en la jugada del 1-1 Lewandowski toca el balón ligeramente y estadísticamente la asistencia se la ha quedado el delantero polaco.

Preguntado por esta circunstancia, el extremo brasileño ha dicho, entre risas, no importarle si se la cuentan a él o no: «Lo más importante es que en esa jugada Lamine ha podido marcar; lo otro me da igual».

Dos meses después de su lesión, la entrada de Raphinha en el once ha dado otro aire al equipo, sobre todo en la presión. El atacante azulgrana admite que es «un poco pesado» con sus compañeros para que presionen junto a él.

«Muchas veces incluso lo soy demasiado, pero creo que es importante, y yo siempre voy a exigir a las personas que sé que pueden dar mucho más. En el partido, alguien tiene que ser el pesado y no pasa nada; yo asumo esta responsabilidad. Luego, en el vestuario, nos abrazamos y celebramos la victoria», ha reflexionado.

En este sentido, Raphinha ha reconocido que el equipo todavía no ha alcanzado su mejor versión. «Tenemos que mejorar muchísimo, pero tenemos tiempo de arreglar las cosas que tenemos que arreglar. En el partido de hoy, lo importante era salir con la victoria», ha sentenciado.

