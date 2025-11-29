Wingo mantiene su operación entre Colombia y Venezuela, pese a advertencia de Trump

Bogotá, 29 nov (EFE).- La aerolínea colombiana Wingo aseguró este sábado que mantiene la operación desde y hacia Venezuela, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este sábado que el espacio aéreo del país suramericano «permanecerá cerrado en su totalidad».

Una fuente de la compañía afirmó a EFE que «Wingo mantiene su operación entre Colombia y Venezuela, dado que no hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano».

«Seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con autoridades locales e internacionales, y si las condiciones se modifican ajustaremos de inmediato nuestra operación», agregó la información.

De hecho el vuelo P5 7010 de Wingo partió de Bogotá después del mediodía y llegará esta tarde al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Por su parte, el presidente estadounidense advirtió que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad».

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

Venezuela enfrenta una crisis de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido hace una semana por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro dio el lunes un plazo de 48 horas a las compañías aéreas para reanudar operaciones, bajo la advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran.

La advertencia se cumplió el miércoles, cuando las autoridades aeronáuticas anunciaron la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por EE.UU..

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana.

