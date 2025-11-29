MOP entrega plantas y árboles en distintas zonas del país

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el objetivo a contribuir con el ambiente en el país esta entregando plantas y árboles en los stand de #MOPverde para los salvadoreños interesados en la iniciativa.

«Ya estamos entregando plantas y árboles en los stand de #MOPverde que tenemos en diferentes zonas del país para que te acerques y llegues por el tuyo», mencionó la Cartera del MOP en redes sociales.

Entre los lugares se encuentran: Frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador, El Divisadero, Morazán, Sensuntepeque, Cabañas, Parque Candelaria, Cuscatlán y Dulce Nombre de Jesús, Chalatenango.