Todo listo para el partido Real Madrid Leyendas vs Barca Legends

El Salvador vivirá el clásico español por primera vez en primera persona. Este próximo 8 de noviembre el Estadio «Mágico» González albergará el partido del Real Madrid Leyendas vs Barca Legends.

Con este partido se busca brindar la experiencia única a los salvadoreños de vivir un clásico con estrellas que destacaron con ambas escuadras.

#Deportes | Pepe, Iker Casillas, Carles Puyol y Yaya Toure brindan declaraciones en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/dp2Z7fjMRj — El Metropolitano (@ElMetroDigital) November 7, 2025

«El Partido de Leyendas es más que un evento deportivo: es un homenaje al talento, la pasión y la hermandad que el fútbol inspira en millones de personas alrededor del mundo», mencionaron los organizadores.

«El evento promete ser una autentica fiesta del deporte y un punto de encuentro entre generaciones de futbolistas, y seguidores que comparten un mismo sentimiento: la pasión por el futbol», agregaron.