1,380 agentes de la PNC ascienden a la categoría de Cabos

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó que 1,380 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron ascendidos a la categoría de Cabos, como parte de los esfuerzos para dignificar la carrera policial.

Las autoridades destacaron que estos ascensos se realizan bajo el marco legal vigente y responden a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa en el territorio.

“Ninguno de ustedes está ascendiendo por decreto, lo estamos haciendo respetando las leyes que ahora tenemos, pero sobre todo la necesidad que tiene nuestra fuerza policial en el territorio de contar con más Cabos para supervisar mejor las actividades en nuestras comunidades”, expresó el ministro Villatoro.

Además, señaló que la institución atraviesa un proceso de transformación y que los nuevos Cabos serán clave en el liderazgo y acompañamiento del personal operativo.

“Tenemos la edad, la madurez y la inteligencia para empezar un renacer, una transformación verdadera de nuestra Policía Nacional Civil… a nuestra sociedad no le podemos fallar”, afirmó el funcionario