Temporada navideña trae pista de hielo a El Cafetalón

La Alcaldía de La Libertad Sur inauguró oficialmente la primera pista de hielo del municipio para esta temporada navideña, ubicada en las instalaciones de El Cafetalón.

Según la comuna, este nuevo atractivo marca un hito en las celebraciones locales, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para turistas nacionales y extranjeros que deseen disfrutar la experiencia del patinaje sobre hielo.

El alcalde Henry Flores señaló que este tipo de proyectos buscan fortalecer la convivencia social y promover espacios seguros para las familias. “Queremos que nuestras fiestas se vivan en familia, con alegría y seguridad, creando recuerdos positivos para grandes y chicos”, afirmó.

El costo para ingresar a la pista será de $5 por persona, más un cargo adicional de boletería.