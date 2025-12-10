Adriana Larín: «Este año hemos inaugurado cerca de 35 establecimientos»

La directora general de la Autoridad de Centro Histórico , Adriana Larín, informó que en el Centro Histórico se han inaugurado 35 establecimientos, siendo algunos reinauguración debido a la seguridad que se vive en el país.

“Este año hemos inaugurado cerca de 35 establecimientos, algunos han hecho una reinauguración y otros que definitivamente es primera sucursal que instalan dentro del Centro Histórico de San Salvador o que han regresado al centro histórico después de décadas que se fueron por toda la ola delincuencial que estábamos viviendo en ese momento”, afirmó.

La funcionaria también resaltó que el año pasado el centro histórico recibió más de 2.5 millones de visitantes durante el funcionamiento de la villa navideña, una cifra que esperan superar este año.

«En la avenida España, cerca de kilómetro 0, se ha activado este corredor en el último mes, solamente en noviembre hicimos alrededor de cinco nuevas inauguraciones y es importante porque esos inmuebles estaban completamente deteriorados y tenían valor patrimonial» agregó.