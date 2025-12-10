Capturan a hombre que manejaba con 146° de alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Ricardo Alfredo Pérez Rojas, de 40 años de edad, quien causó un accidente de tránsito por presuntamente conducir con 146° de alcohol.

«Con 146º de alcohol conducía su vehículo, Ricardo Alfredo Pérez Rojas, de 40 años de edad, quién provocó un accidente de tránsito al invadir el carril de un bus. Ya fue capturado», manifestó la PNC por medio de redes sociales.

El hecho ocurrió en el km 71 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera, en las cercanías de la residencial de Ciudad Paraíso I, municipio de Santa Ana Centro.

De acuerdo a las declaraciones de la PNC, el capturado será remitido por el delito de conducción peligrosa.