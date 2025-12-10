Elías Aragón anuncia su salida como alcalde de San Salvador Este

El alcalde Interino de San Salvador Este, Elías Aragón, informó por medio de redes sociales el cierre de su gestión, la cual no ha sido tomada por decisión propia sino, por disposiciones tomadas para el territorio.

«Gracias a todas las comunidades que me mostraron su apoyo, su aprecio y su aceptación. De mi parte todo el cariño, atención, trabajo y promesas fueron sinceras como dije en los discursos, vengo de abajo, soy pueblo», señaló el edil en un comunicado compartido en redes sociales.

El funcionario afirmó que su salida no responde a una decisión personal, sino a disposiciones tomadas para el territorio. Aun así, manifestó quedarse con la satisfacción de haber dado todo lo que estuvo a su alcance durante su gestión.

“San Salvador Este, gracias por permitirme servirte”, concluyó en su mensaje. Con este anuncio, se confirmó que el municipio contará ahora con un nuevo alcalde interino.

San Salvador Este vuelve a quedar sin alcalde, siendo el tercero desde el periodo de 2021, con la destitución del exalcalde José María Chicas en marzo de 2025 y la exalcaldesa Nercy Montano en 2022.

COMUNICADO: