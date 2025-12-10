UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Cofradía de las Flores y las Palmas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Cofradía de las Flores y las Palmas han sido declaradas como Patrimonio Culturar Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La Cofradía de las Flores y las Palmas se convierten en la primera declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO para El Salvador, siendo un hito importante para el territorio salvadoreño.

«La Cofradía de las Flores y Las Palmas es un testimonio excepcional de la espiritualidad, creatividad colectiva y continuidad cultural de la comunidad de Panchimalco», mencionó la Cartera de Relaciones Exteriores.

Destacando, la gestión de la nomincación que llevo dos años fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada en Francia y de la Delegación Permanente ante la UNESCO.