Cosmo Producciones anuncia preventa exclusiva del BAC para el concierto de Sin Bandera

Cosmo Producciones anunció, esta mañana, la preventa exclusiva con el BAC para vivir una noche con Leonel García y Noel Schajris, integrantes de la banda mexicana, Sin Bandera, como parte de su gira “Escenas Tour”

Los usuarios tendrán cinco días para elegir sus lugares con precio preferencial y asegurar una noche que revive recuerdos, capítulos y nostalgia que marcaron a toda una generación. Los boletos están a la venta en Smart Ticket.

Los precios son:

💎Mesa Diamante: precio regular $175 ; con el beneficio $148.75.

🏅Mesa Oro: precio regular $125; con el beneficio incluido $106.25

🥈Preferencial: precio regular $75; con el beneficio $63.75.

🥉General: precio regular $35; beneficio incluido $29.75.

Los fanáticos podrán disfrutar éxitos como:“Que Lloro”, “Entra en mi Vida”, “Te vi Venir”, “Que me Alcance la Vida”, este próximo 23 de abril del 2026, en el Complejo Cuscatlán, San Salvador, a partir de las 9:00 p.m.

La productora de eventos y conciertos hace la invitación para mantenerse pendientes de sus redes sociales, ya que estará informando más detalles de este espectáculo que, sin lugar a dudas, promete ser una noche llena de romance.