Shakira llega a El Salvador con una residencia histórica

Shakira vuelve a El Salvador con un hito histórico, ya que para 2026 anunciaron que el Estadio Jorge «Mágico» González, tendrá una residencia centroamericana en 3 fechas importantes, para disfrutar de los éxitos de la artista colombiana.

«EL 2026 VIENE CON TODO! Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador», mencionó Two Shows en Instagram

La cantante estará los días 12, 14 y 15 de febrero con el #LasMujeresYaNoLloran World Tour.

Para los interesados en asistir en una de las 3 fechas en la que la diva colombiana encenderá el escenario salvadoreño pueden adquirir sus entradas a partir del 17 de diciembre en @funcapital.latam y todo ticket