El Salvador y Costa Rica acuerdan una «alianza histórica» para combatir crimen organizado

San Salvador, 11 dic (EFE).- Los presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acordaron este jueves una «alianza histórica» para combatir juntos el crimen organizado, a la vez que invitaron a otros gobiernos de la región a sumarse a la iniciativa denominada ‘Escudo de las Américas’.

El acuerdo fue firmado entre los mandatarios tras una reunión privada en una residencia ubicada en el turístico Lago de Coatepeque, en la localidad El Congo, a 60 kilómetros de la capital salvadoreña, en la que conversaron sobre diferentes temas, entre ellos la seguridad.

De acuerdo con la Casa Presidencial, el acuerdo contempla compartir información «clave», coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países y abrir espacios para que «más países se unan a esta visión».

«Lo que queremos es lanzar el ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad», declaró Bukele en una comparecencia ante la prensa gubernamental y transmitida por el canal estatal.

De acuerdo con Bukele, «el crimen no tiene fronteras, no se detiene porque hay una frontera, el crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina trasnacionalmente (…) el crimen trabaja como una sola red, coordinada».

Señaló que el apoyo de El Salvador, país que se encuentra bajo un polémico régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, «es válido no solo desde el punto de la experiencia, sino desde el punto de la coordinación y a partir esa coordinación invitar, con el tiempo, a otros países a sumarse a esta estrategia que inicia de dos, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual».

«El Salvador es el referente mundial de seguridad»

Por su parte, el presidente costarricense aseguró que, «hoy por hoy», El Salvador «se convirtió y es el referente mundial de seguridad».

«Había una guerra entre pandillas, entre la ciudadanía. El pueblo combatiente era víctima de los depredadores. Usted, señor presidente, entendió, y dio ejemplo, de que gobernar es decidir y actuar», dijo Chaves.

Señaló que el Gobierno de Bukele «fue criticado por todas partes, incluyendo el gobierno de turno de Costa Rica, por ONG, por organismos internacionales, pero su actuar ha convertido a El Salvador en el referente mundial de seguridad».

«Las lecciones de El Salvador sobre el papel fundamental del Estado, que es proteger la vida de sus ciudadanos, son verdaderamente aleccionadoras», añadió Chaves.

Como parte de su visita a El salvador, el presidente Chaves recorrerá el viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno de Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.

Chaves sería el primer mandatario en recorrer el Cecot, cárcel que también ha sido visitada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y por la exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

El narcotráfico es el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha registrado en los últimos tres años cifras más altas de la historia de homicidios que se atribuyen por las autoridades en más del 60 % a los ajustes de cuentas entre bandas.

