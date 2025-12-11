Walmart tiene Todo para tu Navidad a Precios Bajos 

Esta Navidad, Walmart El Salvador invita a las familias salvadoreñas a celebrar con alegría, sabor y grandes ahorros. Bajo el lema “Todo para Navidad a precios bajos”, Walmart ofrece todo en un solo lugar para disfrutar las festividades navideñas y de fin de año, con una amplia variedad de productos como chocolates de diversos países, canastas navideñas y cenas preparadas ideales para compartir o regalar.

Entre las opciones más destacadas se encuentran las Canastas Navideñas Walmart, diseñadas para ajustarse a todos los presupuestos:

Canasta Navideñas desde $20.99, con productos esenciales como mayonesa, arroz, frijoles, café, cereales, pastas y más.

Cenas Preparadas, perfectas para quienes desean disfrutar sin complicaciones y con el mejor sabor:

Pavi Pollo con tres acompañamientos (3 libras de ensalada de papas o chirimol, una libra de salsa de pavo y una coca cola de de 2.5 litros) por $40.00

Lomo de Cerdo con dos acompañamientos (3 libras de ensalada de papas o chirimol, una libra de salsa de pavo y una coca cola de de 2.5 litros) por $55.00

Servicio de horneo de pavo por $30.00, incluye 1 libra de salsa de pavo.

Los clientes que paguen con su tarjeta de crédito Walmart BAC podrán disfrutar hasta un 27% de ahorro ( 20% de descuento aplicado en caja y un 7% adicional en Dólares Fáciles).

Además, encontrarás una gran variedad de chocolates, dulces y galletas de mantequilla para regalar o compartir en las fiestas decenbrinas.

Durante el anuncio de la campaña, Estely Merino, reprresentante de Walmart El Salvador destacó el compromiso de la marca con las familias salvadoreñas:

“En Walmart sabemos que las celebraciones de Navidad y fin de año son momentos muy especiales para las familias. Por eso, queremos que disfruten sin preocuparse por el presupuesto. En Walmart encontrarán todo lo necesario para celebrar, desde las canastas navideñas hasta las cenas preparadas, siempre con la mejor calidad y a precios bajos. La cena de Navidad y fin de año, la encuentras en Walmart”, afirmó Merino.

Con estas promociones, Walmart El Salvador reafirma su compromiso de ser la mejor opción para encontrar los precios más bajos del país, ofreciendo calidad, conveniencia y variedad para vivir las fiestas de Navidad y fin de año de la mejor manera, todo en un solo lugar.