Cambian el venue de “Una Navidad con Frozen, el Musical” por condiciones climáticas

Los organizadores del evento “Una Navidad con Frozen, el Musical” anunciaron el cambio de venue debido a las constantes lluvias registradas en el país durante los últimos días. La medida fue tomada con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias que asistirán al espectáculo.

Según el comunicado, el equipo reafirmó su compromiso de ofrecer un show de calidad, priorizando siempre la integridad de los asistentes ante cualquier situación climatológica que pueda representar un riesgo.

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre, en el complejo deportivo BeSport, ubicado en Nuevo Cuscatlán.