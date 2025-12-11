Samsung y Claro lanzan el nuevo Samsung Galaxy S25 FE: tecnología, valor y conectividad para esta Navidad 

El nuevo Samsung Galaxy S25 FE llega a El Salvador gracias a la alianza entre Samsung y Claro, fortaleciendo una serie de lanzamientos que consolidan a Claro como referente en innovación y conectividad. Este dispositivo se incorpora al portafolio como una opción premium accesible, ideal para la temporada navideña.

“Con esta incorporación, reafirmamos que en Claro queremos que nuestros clientes vivan la mejor experiencia móvil, respaldados por la red más rápida de El Salvador. La innovación es parte de nuestro ADN y trabajamos constantemente para traer al país tecnologías que realmente transformen la vida de las personas. Con la llegada del Samsung Galaxy S25 FE, continuamos ampliando nuestro portafolio con dispositivos de alto rendimiento que permiten a nuestros usuarios estar más conectados, más productivos y disfrutar de una experiencia superior en cada momento”, afirmó, Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

El Samsung Galaxy S25 FE destaca por su potente procesador, rendimiento optimizado para multitarea y una batería inteligente que prolonga el uso en el día a día. Su sistema de cámaras avanzadas, con mejoras de noche y estabilización reforzada, permite capturar fotos y videos con calidad profesional. Además, ofrece una pantalla de alta resolución con tasa de refresco fluida, brindando una experiencia inmersiva para entretenimiento, gaming y productividad.

“El S25 FE combina potencia, estilo y capacidades fotográficas superiores. Nos enorgullece lanzarlo junto a Claro para acercar la mejor experiencia Galaxy a los salvadoreños. El Samsung Galaxy S25 FE también integra funciones del ecosistema Samsung, como sincronización con tablets y laptops, seguridad reforzada y herramientas para organización personal, convirtiéndolo en un dispositivo versátil para usuarios que buscan más potencia, más estilo y más posibilidades”, señaló Dante Obermann, Gerente Comercial de Samsung.

El S25 FE estará disponible en Planes Pospago 360 y también mediante Planes Corporativos de Claro Empresas, permitiendo que tanto hogares como negocios disfruten de soluciones móviles robustas, seguras y de alto rendimiento.

En el ámbito empresarial, la incorporación del dispositivo representa un salto en eficiencia y movilidad. “A través de nuestros planes corporativos, el Samsung Galaxy S25 FE se convierte en una herramienta estratégica para impulsar la productividad, optimizar los procesos y fortalecer la seguridad digital de los negocios salvadoreños. Su rendimiento avanzado, junto a la confiabilidad de la red de Claro, permite a las empresas operar con mayor eficiencia y movilidad, adaptándose mejor a los retos de un entorno cada vez más digital,” destacó Carlos Doratt, Gerente de Mercados Corporativos de Claro El Salvador.

Este lanzamiento llega justo en la antesala navideña, un momento ideal para renovar la tecnología y disfrutar de un dispositivo que combina rendimiento, estilo y conectividad de primer nivel.

Esta Navidad, conéctate más, capturá más y viví más con el nuevo Samsung Galaxy S25 FE y la red de Claro. ¡Es momento de dar el salto a lo extraordinario!