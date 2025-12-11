Madre e hijo capturados por venta de droga en la colonia IVU

Gracias al trabajo de los equipos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, una mujer y su hijo fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro, quienes presuntamente distribuían droga en la zona.

«Mediante el trabajo de nuestros equipos de la División de Antinarcóticos, una mujer y su hijo que vendían droga fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro», indicó la PNC en redes sociales.

Durante el operativo, las autoridades incautaron más de $30,000 en efectivo y varias porciones de estupefacientes listas para su comercialización.

Los detenidos son:

Gloria Marlene Martínez Flores , de 55 años

, de 55 años Roberto Carlos López Martínez, de 21 años

«Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas y lavado de dinero», manifestó la PNC en redes sociales.