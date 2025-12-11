El Puma Energy Rally Team se alista para la 48° edición del Dakar 

Puma Energy Rally Team volverá a la línea de salida del Rally Dakar 2026 por quinto año consecutivo. La prueba, considerada la más exigente a nivel mundial, se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con un recorrido aproximado de 8,000 kilómetros a través del desierto.

El equipo estará conformado por Francisco Arredondo, piloto guatemalteco que competirá a bordo de una KTM 450 Rally del Vas Team, y por el argentino Jeremías González Ferioli, quien se suma para participar en la categoría UTV.

Arredondo es una figura ampliamente reconocida en Centroamérica por su trayectoria deportiva, que incluye su ascenso al Monte Everest en 2008, 16 participaciones en el Dakar desde 2004, además de numerosos maratones y récords de velocidad en motocicleta.

González Ferioli llega con un palmarés igualmente destacado: tres podios, seis victorias de etapa, siete ediciones completadas, y títulos recientes como campeón argentino y sudamericano UTV, así como triunfos en el Abu Dhabi Desert Challenge 2025 y en el Desafío Ruta 40 en 2023 y 2024.

El Dakar 2026 arrancará y finalizará en Yanbu, a orillas del mar Rojo, con una ruta en bucle que sumará unos 8,000 km, de los cuales 5,000 km serán cronometrados.

Entre las novedades de esta edición destacan dos etapas “maratón–refugio”, en las que los competidores deberán realizar casi toda la asistencia técnica por su cuenta y pasar la noche en un campamento básico sin apoyo mecánico externo. La navegación será especialmente desafiante, ya que motos (FIM) y autos (FIA) seguirán rutas distintas, aumentando el nivel de autosuficiencia exigido por la competencia.

Un desafío de máxima exigencia

“Estamos muy entusiasmados con nuestros pilotos del Puma Energy Rally Team por su trayectoria, disciplina y espíritu de trabajo en equipo. El Dakar es sin duda el desafío más importante del mundo motor, y nos sentimos orgullosos de estar representados por Arredondo y González Ferioli”, destacó Alejandro Barón, Head of Marketing de Puma Energy.

Barón subrayó que “el desempeño del Puma Energy Rally Team también se apoya en la tecnología de las gasolinas Puma, desarrolladas con nuestras líneas de aditivos Cleantec y Cleantec Pro. En el caso de El Salvador, Cleantec es el único combustible en toda Latinoamérica con certificación internacional Top Tier+, el máximo estándar de calidad, limpieza y detergencia. Estas formulaciones aseguran una combustión más limpia, reducen depósitos en los inyectores, optimizan la potencia y mantienen el motor protegido incluso bajo las condiciones extremas del Dakar”.

Por su parte, Marcela Zamudio, gerente de Marketing de Puma Energy, afirmó:

“El Dakar es el escenario perfecto para demostrar, en condiciones reales y extremas, la confiabilidad de nuestros combustibles y lubricantes. Acompañar a Francisco Arredondo y a Jeremías González Ferioli reafirma que Puma Energy está a la altura de los desafíos más exigentes del mundo del motor.”