MARN: «Jueves con ambiente cálido y probabilidad de lluvias»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera que en El Salvador se encuentre un ambiente cálido y con probabilidades de lluvia a partir de la tarde.

«En la mañana, el cielo estará mayormente despejado, pero en la tarde aumentará la nubosidad en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, donde podrían presentarse lluvias aisladas», dijo el MARN en redes sociales.

Además la Cartera de Medio Ambiente mencionó que para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la zona central y oriental, también con probabilidades de lluvias en algunos puntos.

«Toma en cuenta que el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h en zonas altas», agregó el MARN en su publicación.