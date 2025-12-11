El Salvador destruye más de 20 toneladas de cigarrillos incautados en 2025 como parte del Plan Anticontrabando

Las autoridades fortalecen las acciones para combatir el contrabando de mercancías y la evasión de impuestos, mediante un trabajo articulado entre instituciones que integran el Plan Anticontrabando.

En lo que va del año 2025, estas operaciones han permitido el decomiso de más de 70 mil paquetes de cigarrillos, equivalentes a más de 20 toneladas por $4,1 millones en impuestos y multas. Desde 2019 hasta 2024, se destruyeron más de 205,000 paquetes, equivalente a más de 55 toneladas, con un valor estimado de $11.7 millones, debilitando de manera significativa a las estructuras criminales vinculadas con estas actividades ilícitas.

La incautación de cigarrillos forma parte de la estrategia nacional para frenar un delito que no solo afecta la economía del país, sino que también representa un riesgo directo para la salud de la población. El contrabando no cumple con normas sanitarias, contiene ingredientes tóxicos no regulados y es una fuente de ingresos para redes criminales que operan a nivel regional.

Combatir este fenómeno es una acción urgente para proteger a los consumidores, garantizar justicia económica y cerrar espacios a organizaciones delictivas. Como parte de estos esfuerzos, este día se realiza la destrucción de 6,562,570 unidades de cigarrillos, equivalentes a 9.7 toneladas, con un valor estimado de $2 millones en impuestos dejados de percibir, almacenaje y multas. Esta mercancía fue decomisada en diferentes operativos desarrollados en puntos fronterizos no habilitados, rutas fiscales y recintos aduaneros.

Entre los productos incautados se identi fican más de 23 marcas provenientes del continente asiático, como Modern, Marvel, Royal, This Blue, Royal Menthol, This Ice Coffee, GL Supremo Menthol, Brass, Bright, Bohem, Esse Change, Marshal Menthol, Marley, Pine Sky, entre otras variantes de la línea “This”. Estas marcas no cuentan con permisos sanitarios ni estándares de calidad, lo que agrava los riesgos asociados a su consumo.

La destrucción de este cargamento se llevará a cabo en las instalaciones de Planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, donde será procesado bajo un método ambientalmente seguro, sin generar impactos negativos para el entorno. La Dirección General de Aduanas mantiene la implementación de acciones estratégicas basadas en la prevención, detección y combate del contrabando y otros ilícitos aduaneros.

Para ello, se continúa fortaleciendo la coordinación interinstitucional con la PNC, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, MOP, Migración y Extranjería, CEPA, así como con organismos regionales y binacionales, aplicando buenas prácticas y protocolos de cooperación.