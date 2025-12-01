«El Titi» participó en el Desfile del Correo de Santa Tecla

Con el objetivo de conmemorar una de las fechas más esperadas en Santa Tecla, el Desfile del Correo conto el actor Colombiano Gregorio Pernía, quien interpreta a «El Tití».

El Titi y el alcalde, @HenryFloresST, compartieron junto a miles de tecleños en el Desfile del Correo, celebrando con alegría y cercanía uno de los momentos más esperados de nuestras festividades. pic.twitter.com/MSKjynR3VT— Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) December 1, 2025

El recorrido oficial atraviesa sitios icónicos como el Redondel La Ceiba, Centro Comercial La Skina, Calle Ancha 9ª Calle Poniente, hasta llegar al Parque El Cafetalón, donde habrá espectáculos gratuitos durante toda la noche.

El Desfile contó con el Show de Bandas Entre las destacadas se encuentran Walter Soundy Cewas Music Band, Tiburones Music Band, Joya Music Band, Tigres Latin Band y Jeriel Ciudad Arce.

Además, contó con Cientos de personajes navideños, y todas las candidatas a Miss Santa Tecla.