«El Titi» participó en el Desfile del Correo de Santa Tecla

Por
Dennis Leiva
-

Con el objetivo de conmemorar una de las fechas más esperadas en Santa Tecla, el Desfile del Correo conto el actor Colombiano Gregorio Pernía, quien interpreta a «El Tití».

El recorrido oficial atraviesa sitios icónicos como el Redondel La Ceiba, Centro Comercial La Skina, Calle Ancha 9ª Calle Poniente, hasta llegar al Parque El Cafetalón, donde habrá espectáculos gratuitos durante toda la noche.

El Desfile contó con el Show de Bandas  Entre las destacadas se encuentran Walter Soundy Cewas Music Band, Tiburones Music Band, Joya Music Band, Tigres Latin Band y Jeriel Ciudad Arce.

Además, contó con Cientos de personajes navideños, y todas las candidatas a Miss Santa Tecla.

Artículo relacionadosMás del autor