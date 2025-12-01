Garita Palmera debutó con victoria en la Americas Winners Cup 2025

Garita Palmera femenil debutó con pie derecho en la Americas Winners Cup 2025. El equipo femenil, logró vencer 8-5 al BSVB (Estados Unidos), en el Polideportivo de la Universidad de El Salvador.

«El cuadro ahuachapaneco, actual monarca de la Liga de Fútbol Playa, se estrenó hoy a nivel internacional», mencionó el INDES en redes sociales.

Entre otros encuentros se encuentran: Cali Beach Soccer Club (Estados Unidos) venció 7-0 a Riviera Maya (México) en el grupo C.

En la rama masculina, Garita Palmera (El Salvador) se impuso 6-5 a Milenio (Panamá), por el grupo E; Santa Cruz (Estados Unidos) ganó 8-2 al equipo salvadoreño Arcos FC en el grupo C y Honduras BSA derrotó 5-3 a SoCal Legacy BSC (Estados Unidos), en el segundo partido masculino