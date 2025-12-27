Lluvias y baja temperatura en próximas 72 horas en México, informa Servicio Meteorológico

Ciudad de México, 27 dic (EFE).- El desplazamiento del frente frío número 24, en interacción con otros sistemas meteorológicos, mantendrá condiciones de clima adverso en la próximas 72 horas en México, principalmente en el noroeste, norte, oriente y sureste, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre los principales efectos se prevén bajas temperaturas, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, y probabilidad de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Además de lluvias fuertes derivadas de un canal de baja presión y una vaguada en altura en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; lluvias y chubascos en regiones del oeste, centro y sur del país por el ingreso de aire húmedo.

Y también la circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Ante tales pronósticos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a mantener y reforzar las medidas de autocuidado ante las lluvias y bajas temperaturas que seguirán registrándose en diversas regiones del país.

Explicó que este sábado se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo y temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Para el domingo se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo y temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mientras que para el lunes, el pronóstico indican que podrían presentarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además de temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Asimismo, durante el domingo y el lunes, el ingreso de aire húmedo y la presencia de un río atmosférico favorecerán un incremento de precipitaciones en el noroeste del país.

El SMN también apuntó que vigila el ingreso de un nuevo frente frío, el cual se desplazará sobre el noreste y oriente del país en el transcurso del lunes 29 de diciembre.

El cual provocará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Tamaulipas, así como aire helado de muy fuerte a intenso en costas de Tamaulipas y Veracruz.

(c) Agencia EFE