MARN: «Iniciamos diciembre con cielo poco nublado y un ambiente cálido»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para el inicio de diciembre el territorio salvadoreño tendrá un ambiente cálido, con un cielo poco nublado y sin lluvias durante la mañana.

La Cartera e Medio Ambiente mencionó que durante la tarde y la noche, la nubosidad irá aumentando y existe posibilidad de lluvias en la zona nororiental y en la cordillera Apaneca–Ilamatepec.

Además, el viento será del noreste, entre 10 y 20 km/h, y en zonas altas podrían presentarse ráfagas cercanas a los 30 km/h.

«Estas condiciones están relacionadas con el flujo del noreste y el paso de vaguadas que favorecen la formación de nubosidad y algunas lluvias en sectores de montaña», manifestó el MARN por medio de redes sociales.