GET Forum 2025: El Salvador continúa impulsando la inversión en innovación y desarrollo tecnológico

El Salvador continúa demostrando un avance firme en la carrera por la innovación y la inversión en tecnología, como parte de la Estrategia Digital impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Este día, se inauguró la segunda jornada del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología 2025, espacio donde convergen las tecnologías de vanguardia y oportunidades de conectar con exponentes de la innovación en Latinoamérica y el Caribe.

En las sesiones de trabajo desarrolladas, se promueve oportunidades económicas por medio del desarrollo de capacidades para el emprendimiento innovador, el empleo de calidad y el aumento de la productividad. Asimismo, se promueven inversiones y capital de riesgo con el fin de impulsar el crecimiento económico y fomentar nuevas soluciones a los desafíos que enfrenta la región.

En el evento se destacó las oportunidades generadas por el Gobierno de la República para atraer proyectos e inversiones en diferentes rubros, con incentivos fiscales y jurídicos que faciliten la creación de un ecosistema sostenible y competitivo en la región.

Con la combinación de innovación y libertad financiera, infraestructura digital y capital humano especializado, el país está demostrando que la apuesta por la tecnología, desde una estrategia integral, puede transformar economías emergentes, acompañado de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.