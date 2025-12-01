Capturan a presunto homeboy de MS13

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Hermógenes Humberto Rivas Pérez, alias Burra, quien presuntamente es miembro de la clica Cobras Locos Salvatruchos, es un homeboy de la MS13 con función de gatillero.

«Tiene orden de captura por agrupaciones ilícitas y tratando de evadirla huyó hacia Guatemala desde el 2017», manifestó la PNC

De acuerdo con la Policía, el detenido en los últimos días había vuelto a El Salvador y gracias al trabajo operativo en conjunto con la Fuerza Armada fue ubicado y capturado en el caserío Príncipe de Paz, en Tacuba, Ahuachapán.

«Aunque intenten huir serán capturados y si regresan también enfrentarán todo el peso de la justicia», manifestó la PNC.